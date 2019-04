Europee, Meloni a Parma: “Scandaloso che la lista di Pizzarotti si faccia finanziare da Soros, il campione del mondo degli usurai”

“Sono a Parma per presentare i nostri candidati alle elezioni europee e sono contenta che nelle nostre liste ci sia Fabio Pietrella, presidente di Confartigianato moda.

È uno dei diversi rappresentanti delle categorie produttive che abbiamo candidato nelle liste di Fratelli d’Italia perché stiamo facendo un percorso molto serio e di attenzione ai mondi produttivi e all’impresa italiana tradita e delusa anche dalle politiche di questo governo, culminata ieri con la sottoscrizione di un Patto per lo sviluppo, la crescita e il lavoro al quale erano presenti i presidenti delle principali associazioni produttive italiane, e per noi è un grande riconoscimento”.

Lo ha detto a margine della presentazione della lista di Fratelli d’Italia alle elezioni europee il presidente di FdI, Giorgia Meloni.

Ai cronisti che le chiedevano un commento sulle dichiarazioni del sindaco Pizzarotti, che ha detto di candidarsi alle europee, ma che in caso di vittoria non andrà in Europa ma resterà sindaco, la Meloni ha risposto:

“Non giudico le scelte che vuol fare il sindaco Pizzarotti ma esprimo un giudizio sulla lista nella quale si è candidato, insieme alla Bonino e quindi un partito che prende i soldi dal campione mondiale degli usurai, George Soros. Un signore accusato del dissesto finanziario dell’Italia nel 1992, per colpa del quale l’Italia ha perso nel 1992 qualcosa come 48 miliardi di dollari e lui ha guadagnato 1 miliardo in un’unica notte e gli italiani hanno conosciuto l’Ici, migliaia di imprese hanno chiuso e migliaia di persone hanno perso il posto di lavoro. Trovo scandaloso che qualcuno si faccia finanziare da tali nemici degli italiani”.