Violenza sulle donne: il Comune di Fontevivo regala spray autodifesa. Il sindaco Fiazza (Lega): “Ci piace essere concreti”

Il Comune di Fontevivo in provincia di Parma regalerà a tutte le proprie concittadine uno spray al peperoncino con cui difendersi in caso di aggressione.

“Domenica era la Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne: abbiamo assistito a molte iniziative, sentito tanti pareri autorevoli e ricevuto spunti interessanti – spiega il Sindaco Tommaso Fiazza (Lega) – a noi piace essere concreti: regalare lo spray da autodifesa è un modo per dire alle nostre concittadine ‘non vi lasceremo sole’. Mai!”.

Fiazza, che è il Sindaco più giovane d’Italia, non è nuovo a iniziative per la Sicurezza, in particolare contrastando la violenza di genere. Già due anni fa, quando Fontevivo fu la prima Amministrazione Comunale in Italia a distribuire spray al peperoncino a tutte le donne della piccola comunità della bassa parmense, l’iniziativa ebbe un grande successo, come in seguito i corsi di autodifesa gratuiti.

“Penso che, al di là degli slogan, la Sicurezza personale, anche in un Comune piccolo come il nostro, sia la condizione necessaria per fare qualsiasi cosa – spiega Fiazza –: è un bene di prima necessità. Per questo investiamo molte risorse in questo campo”.

Le donne di Fontevivo potranno ritirare gratuitamente lo spray al peperoncino per tutto il mese di Dicembre presso la sede del Comune in Piazza Repubblica, 1.