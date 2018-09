Pizzarotti: “Il Pd di Parma è un partito morto”

“Perché sostengo da sempre che il Pd è un partito defunto? Perché ad esempio quello locale riesce nella difficilissima impresa di mettersi contro #Parma Capitale Italiana della Cultura 2020, contro la città e le imprese che investono su questo grande progetto.

È incredibile, ma è così.

Il progetto di Parma Capitale della Cultura nasce grazie a una riuscita alleanza tra pubblico e privato.

Il progetto è del pubblico e il referente del Mibact è il Comune. La parte privata sostiene Parma Capitale con risorse economiche, idee e un coinvolgimento attivo reale, ma il Pd la demonizza e non la vuole solo in quanto soggetto privato.

Il tutto mentre insieme alla Regione, all’area Emilia, con Reggio Emilia e Piacenza, stiamo lavorando in modo coordinato e coeso.

Sono rimasti nell’età preistorica della politica: il pubblico sempre buono e bello, il privato sempre brutto e cattivo. Sarebbero capaci di affossare Parma Capitale solo perché la città intera, assieme al suo Comune, investe su se stessa.

Cito semplicemente la motivazione della vittoria di Parma da parte del Ministero dei Beni Culturali:

“Il progetto enfatizza un FORTE, ATTIVO, COINVOLGIMENTO DEI PRIVATI E DELLE IMPRESE DEL TERRITORIO, una stretta relazione con il mondo dell’università e della ricerca, con il mondo della cultura e del welfare”.

Se abbiamo vinto il titolo , è soprattutto grazie a questo.

Mentre se il Pd a Parma perde da 5 elezioni è soprattutto per questo atteggiamento fuori dalla realtà di una città e di una amministrazione che non sono più isolate e arroccate, ma dialogano con i cittadini, con i comuni del territorio, con le imprese e istituzioni regionali e di altre province per progetti di sviluppo strategico.

Il PD di Parma la strategia non sa neanche cosa sia.

Il Partito Democratico, oggi, a Parma è defunto”.

Lo scrive il sindaco di Parma Federico Pizzarotti sulla sua pagina Facebook.