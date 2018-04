Pizzarotti commenta la condanna all’ex presidente di STT Costa: “Una politica che a Parma non c’è più da anni”

Il sindaco Pizzarotti commenta su Facebook la condanna all’ex presidente di STT Andrea Costa, ex Presidente di STT, che dovrà risarcire 700.000 euro (leggi): Una “politica” che a #Parma non c’è più da anni. È il tempo di un’altra politica, pulita, concreta e con idee sane. Da quando ci siamo insediati abbiamo ridotto le società partecipate e razionalizzato in positivo la loro struttura. Il debito ridotto e rilanciato gli investimenti. E siamo diventati Capitale Italiana della Cultura. Quello che abbiamo fatto a Parma si può fare in Emilia Romagna come in Italia. Noi ci siamo.”