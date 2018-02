Sinistra Rivoluzionaria e Potere al Popolo di Parma: “Inaccettabile che una sala comunale venga riservata a un partito fascista come Forza Nuova”

Riteniamo scandaloso che una sala comunale venga riservata ad un partito apertamente fascista come Forza Nuova.

Ricordiamo che FN non ha esitato ad esprimere solidarietà al terrorista che a Macerata ha fatto fuoco su migranti inermi in preda a un delirante odio razziale. Non stupisce che Roberto Fiore abbia provato empatia verso Traini.

Probabilmente l’episodio di Macerata gli ha riportato alla mente gli atti degli stragisti neri degli anni Settanta, tra le fila dei quali militava lo stesso Fiore.

Ma anche noi, insieme a tutto il popolo antifascista di Parma, abbiamo una buona memoria. Nessuno spazio per il fascismo, fuori Forza Nuova dalla nostra città!

“Per una SinistraRivoluzionaria” – Parma

Interviene anche Margherita Becchetti di Potere al Popolo contro l’utilizzo della sala civica comunale dell’organizzazione Forza nuova con una dichiarazione video.