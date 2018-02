Cavandoli (Lega): “L’Annibali è di Urbino e si candida a Parma con quattro paracaduti. La cittadinanza onoraria è una mossa di marketing”

E’ molto diretta Laura Cavandoli in un post su Facebook che riguarda la sua avversaria nel collegio uninominale della Camera, Lucia Annibali. “Ieri sera, durante la trasmissione ParmaEuropa su 12Teleducato, ho avuto la possibilità di confrontarmi con la Collega Lucia Annibali, rappresentante del PD e mia diretta concorrente nel Collegio uninominale di Parma.

Entrambe donne, entrambe abbiamo una formazione giuridica ma una cosa ci differenzia profondamente: “io conosco, perché li vivo ogni giorno, i problemi di #Parma e posso comprenderne appieno le istanze da portare a Roma”.

La Collega, candidata per il Partito Democratico, proviene da Urbino ed è contestualmente candidata come Capolista nei Collegi Piemonte 1 e Piemonte 2, Capolista plurinominale Camera Pescara, Capolista alla Camera a Vicenza.

Purtroppo è imbarazzante una legge elettorale che ti catapulti in Collegi sconosciuti, tuttavia è in ognuno di Noi il saper fare delle scelte. Capolista a Parma e in altri 4 Collegi non è un po’ troppo?

A quanti sarai costretta a raccontare la stessa storia di amore e attaccamento al territorio? 🙂

La cittadinanza onoraria a Parma è una mossa di marketing, essere nati sul territorio, vivere, lavorare e crescere i propri figli non è un onore concesso dalle istituzioni, ma un orgoglio ed una responsabilità guadagnata giorno per giorno.

Il 4 marzo chiedo un voto di appartenenza al territorio, perché anche a #Roma Parma sia importante e ben rappresentata.

Per me, lo sapete, #Parmaèimportante.”