Farà tappa a Parma il tour elettorale di Simone Di Stefano, candidato premier per CasaPound Italia, che sarà in città questo venerdì alle ore 19:30 presso l’hotel “Parma e Congressi”, in via Emilia Ovest 281/A.

“Abbiamo scelto Parma – afferma il coordinatore regionale e candidato al plurinominale dell’Emilia occidentale, Pier Paolo Mora – perché Di Stefano è il capolista alla Camera nel collegio che comprende, oltre alla nostra città, anche Piacenza e Reggio e dove siamo certi che porteremo a casa un buon risultato”.

Di euro ed Unione Europea, unitamente al tema dell’immigrazione e del degrado delle città, si parlerà anche al Parma e Congressi quando Di Stefano, insieme ai candidati di tutta la regione, incontrerà i cittadini e iscritti e simpatizzanti del movimento. Fra essi Emanuele Bacchieri, candidato al collegio uninominale di Parma città: “Nel corso dell’evento – spiega – presenteremo anche il nostro programma elettorale: dal mutuo sociale al reddito nazionale di natalità, i parmigiani potranno sentire dal vivo le nostre proposte e capire perché CasaPound rappresenta la vera alternativa”.