Renzi: “La candidatura di Lucia Annibali a Parma è una delle più belle del Pd”

“Penso che tutti i leader dicano di avere la squadra più forte. Ma se guardo alle nostre liste vedo delle persone molto competenti. C’è una candidata di cui non parla nessuno ma è una delle più belle del Pd. Si candiderà a Parma. Lei fu picchiata e sfregiata dal suo ex, si chiama Lucia Annibali e ha scelto di candidarsi nella sua città. Uno può votare Pd o un altro partito ma mi piace l’idea che la nostra squadra abbia persone come lei”.

Il segretario del Pd, Matteo Renzi, difende le liste in queste ore tanto criticate. ne ha parlato ieri pomeriggio, intervistato da Barbara D’Urso a Domenica Live su Canale5. Lo riporta l’Agenzia Dire.

“Potrei continuare con tutti i nomi di quelli che abbiamo candidato. Pensate che a Napoli il primo candidato individuato si chiama Paolo Siani, un medico, un pediatra. Non viene dalla politica ma dall’associazionismo, da Libera, dalla lotta alla camorra ed è in prima fila sulla lotta alla povertà educativa”.