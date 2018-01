Lavagetto (Pd): “Il turismo a Parma è diventato mulini a vento francesi, mucche, rosticcerie, automobili, fitness, e adesso Fedez, dopo l’ultimo modello di BMW. Cambiamo canale?”

Il capogruppo del Pd Lorenzo Lavagetto commenta su Facebook il capodanno di Fedez: “Non volevo intervenire, ma poi ho letto ed è tutto talmente magnifico che:)

Secondo la versione del Comune le persone entrate al concerto di capodanno erano più di 8000 (leggi). Il Comune quindi smentisce la versione del contapersone, immaginifico attrezzo pagato dal Comune per farsi dire appunto quanti erano e che dice che erano 5200. Giammai. Sarebbe un flop. E quindi ” le altre persone le abbiamo fatte entrare noi manualmente, a mezzanotte per favorire l’affluenza”.

Ah beh. Prima considerazione : il contapersone e’ costatato 8000 euro evidentemente mal spesi perché poi: “abbiamo deciso” che non serviva. Come sono mal spesi in generale i tanti euro di “governo della sicurezza”: la capienza fissata dal comune era di 7800 persone e il comune, che si è data la regola, dichiara senza problemi di avere trovato anche l’inganno: hanno sforato. Ah ok. Quindi si può? Qualcuno risponderà? Come?

Preclaro esempio questo; attendo che dicano che il problema della sicurezza di Parma dipende dal mancato rispetto delle regole.

Piuttosto che una modesta autocritica, meglio darsi dei trasgressori. Ma dico, potevate scrivere 7800? No, eh: 8000. Eh beh. Mesi di discussione su sicurezza e spese. A proposito di cinepanettone “cosa è il genio”?

Onde evitare la polemica dunque diciamola con Verdi: veh la tragedia muto’ in commedia e vuoto o pieno, bambini o non giovani, signori del si signori o del no, chiudo con postilla: gli alberghi erano pieni lo so. Ma vista la sopra raccontata burletta, ho la ragionevole presunzione che la gran parte dei turisti non siano stati qui per Fedez. Con una organizzazione si mirabile del resto, a vedere il cine panettone anche no. Ma poi per esempio se andassi a Mantova ci andrei per vedere i monumenti mangiare bene ecc. per quale arcano mistero dovrei scegliere Parma perché c’è un concerto di Fedez? Povera città.

Non dico che ho ragione, eh, c’è a chi piace e va benissimo. Ma una cosa è sicura: la retorica sull’indotto conosce oggi una pagina chiarificatrice che onora la città. A Parma vengono da tutto il mondo perché c’è Correggio, Parmigianino, Leonardo e quando non è occupato dal Verdi Festival per duecento giorni di prove, il Farnese ecc. o comunque mi piace pensare così. E quindi al mondo pensano ancora come me e altri che Parma sia una bella città è che questo sia sufficiente per attrarre turisti anche senza una caterva di eventi spuri.

L’avranno letto da qualche parte o sarà colpa della alta cultura da signori del no, che giustamente perdiamo sempre le elezioni perché aristocratici. (Mo indova?) Sarà. Però Il turismo è cresciuto in doppia cifra in varie città emiliane diceva giusto pochi giorni fa il sindaco vecchi di Reggio. Ma mentre a Piacenza facevano la mostra di Guercino, per oltre 40.000 visitatori, noi abbiamo visto mulini a vento francesi, mucche, rosticcerie, automobili, il fitness, e adesso Fedez, dopo l’ultimo modello di BMW.

Mi fermo qui. Cambiamo canale? Si può eh.”