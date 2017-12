Roberta Roberti: “Temo i greci anche quando portano doni. Diffido della Regione Emilia Romagna e dei suoi 12 milioni di euro per l’aeroporto di Parma”

La consigliera comunale del Gruppo Misto Roberta Roberti prende posizione contro il rifinanziamento dell’aeroporto di Parma.

Scrive su Facebook: “Ritengo una vera iattura per noi e per la nostra città che si versino soldi in una società destinata a fallire o a portare sul nostro territorio solo altro traffico ed altro inquinamento. Un aeroporto cargo non ci garantirà in alcun modo il trasporto passeggeri, nè un indotto lavorativo che giustifichi l’ennesimo scempio ambientale. “Timeo Danaos et dona ferentes” , temo i Greci anche quando portano doni, diceva ai Troiani Laocoonte, sconsigliandoli dall’introdurre nelle mura il cavallo di legno.

E io, cari concittadini parmigiani, nella trepidante attesa dell’esito della riunione di oggi, decisiva per il futuro dell’aeroporto, vi invito a diffidare della nostra beneamata regione Emilia Romagna, anche quando porta in dono 12 milioni di euro.

Mai tali doni sono disinteressati e gratuiti.

Il prezzo da pagare sarà l’obbedienza alle politiche regionali, ossia del PD. Ne abbiamo già due esempi sotto gli occhi: da un lato una legge urbanistica regionale che spaccia per salvaguardia del suolo una totale deregulation, dall’altro l’arrivo a Parma di 350 tonnellate al giorno di monnezza romana, alla faccia del nostro sforzo per la raccolta differenziata, alla faccia della nostra salute e persino delle nostre tariffe rifiuti, che restano tra le più alte d’Italia. Con tanti auguri di buon anno nuovo, ma solo per IREN.”